ಪಥಮ್ ಥಾನಿ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್): ಎಎಫ್ಸಿ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಭಾನುವಾರ 0–5 ಅಂತರದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋತರು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಸ್ಕೈ ಹಾಲ್ಮರಿಕ್ (38ನೇ, 39ನೇ, 48ನೇ) ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಡ್ಯಾನೆಲ್ಲಾ ಬ್ರೂಟಸ್ (54') ಮತ್ತು ಡೈಸಿ ಬ್ರೌನ್ (90+4') ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಇನ್ನೆರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 0–6ರಿಂದ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (6 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ (3) ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತೈವಾನ್ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋತ ತಂಡವು ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.