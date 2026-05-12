ಸುಝೌ (ಚೀನಾ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 0–3ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.

ಈ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಫಿಫಾ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಆದರೂ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯಿತು.