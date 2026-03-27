ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್‌, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೇರಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಕೆಎಫ್ಎ) ಕಡ್ಡಾಯ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು.

ಇದೇ 31ರಂದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ರದ್ದಾಯಿತು.

ಗ್ರೇಟರ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಜಿಸಿಡಿಎ) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ಮೊದಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಲು ಕೇರಳ ಎಫ್ಎ ಈ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದರು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂರು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಿರುವ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೋಚ್ ಜೊತೆ ಆಶಿಕ್ ಕುರುಣಿಯಾನ್, ಸಹಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೊಯ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಿಸಬೇಕು.