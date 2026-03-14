ಯಾಂಗೂನ್: ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತಂಡವನ್ನು 3–2 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 2–0 ಯಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ತುವುನ್ನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ ವಿಂಟ್ ವಾರ್ ಕ್ವಾಯ್ 12ನೇ ನಿಮಿಷ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ 33ನೇ ನಿಮಿಷ ಭಾರತದ ಪರ ಆಲ್ವಾದೇವಿ ಸೆಂಜಮ್ ಅವರು ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾಯಿತು. 45ನೇ ನಿಮಿಷ ಮಿನ್ ಟೋನ್ ಮೇ ಝಿಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿದರು.

ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಕುಮಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದಾಗ (88ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದರು ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (90+1) ಜೊಯಾ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ವಿಜಯದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು. ಮೇ 1 ರಿಂದ 17ವರೆಗೆ ಚೀನಾದ ಸುಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತಂಡವೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.