ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿರುವ ಇರಾನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 15:49 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 15:49 IST
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