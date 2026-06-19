<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ:</strong> ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ 2–2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಭಾನುವಾರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇರಾನ್ ಬಯಸಿತ್ತು. </p><p>ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. </p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಆಯೋಜಕರು ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಬಂರ್ಧಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಕಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೀಗ ಫಿಫಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ಮೊದಲು ಪಶ್ಟಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. </p>.ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ 16 ಸಾವು: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ.ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ | ಟೀಕಾಕಾರರು ಮೂರ್ಖರು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>