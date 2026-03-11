<p><strong>ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್</strong>: ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹತ್ತಿದ್ದ ಆ ವಿಮಾನದ ನಿರ್ಗಮನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಏಳು ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತವರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಮಾನ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅನುವಾದಕರ ಮೂಲಕ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ‘ಮಾನವೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವೀಸಾ’ ಪಡೆಯಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಟೋನಿ ಬರ್ಕ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ‘ಭಾವನಾತ್ಮಕ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ‘ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ’ ಎಂದು ಅವರು ವೀಸಾ ಕೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ:</strong></p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರಾನ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನುಡಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಇರಾನ್ ತಂಡ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿತ್ತು. ಆಗಿನ್ನೂ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾರದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ದೇಶದ ತಂಡ ತವರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕಾಡಿತು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸದ ಕಾರಣ, ತವರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ಗುಂಪುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು, ತಂಡದ ಇತರ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ‘ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ತೆರೆದ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೇಝಾ ಆರಿಫ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇರಾನ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಇದು ನೇರ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇ. ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ತವರಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎದುರಾಗಬಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ತಾಣ ಬದಲಾವಣೆ:</strong></p>.<p>ಬುಧವಾರ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೊಸ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಯಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಇದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ತವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಡವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ, ಇರಾನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ನಂತರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇರುವ ತಾಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗೃಹಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಲು ಬಯಸಿದ ಆರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದೊಂದು ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿಯಾದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿಗೆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟುಮಂದಿಯಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ 26 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>