<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿರುವ ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಐಎಸ್ಎಲ್) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಬಳಗವು ತವರಿನಾಚೆ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಜಯದ ಹಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ 'ಬ್ಲೂಸ್' ಪಡೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ತಂಡವು ಕಳೆದ ವಾರ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ 1–2ರಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡವನ್ನು 2–1ರಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಆಡಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ (2 ಗೆಲುವು, 2 ಡ್ರಾ, 1 ಸೋಲು) 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 14 ತಂಡಗಳಿರುವ ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ತಂಡವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (1 ಗೆಲುವು, 2 ಡ್ರಾ, 2 ಸೋಲು) 5 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>'ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ತಂಡವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತಂಡವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವೂ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬಿಎಫ್ಸಿ ಕೋಚ್ ರೆನೆಡಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಹೊಸತಾದರೂ ಅದರ ಕೋಚ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಲೋಪೆಜ್ ಹಬಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಎಟಿಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಪುಣೆ ಸಿಟಿ, ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಶಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೂ ಸವಾಲಿನದ್ದು. ತಂಡದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ರಿಕ್ಕಿ ಮೀಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>