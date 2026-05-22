ಕೋಲ್ಕತ್ತ (ಪಿಟಿಐ): ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವು 2–1ರಿಂದ ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು.</p>.<p>ಯುವ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ತಂಡವು 2–1ರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು. ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 2-0ರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಗೋಲಿಲ್ಲದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸ ಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ತಂಡಗಳು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ತಲಾ 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ (+18) ತಂಡವು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ (+13)ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು (25 ಅಂಕ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>