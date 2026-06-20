ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ!

<p><strong>ಬಾಸ್ಟನ್:</strong> ಮೊರೊಕ್ಕೊ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೇವಲ 71 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ತಂಡ 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ನಾಕೌಟ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೈಬರಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಲೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಈ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p><p>ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸೈಬರಿ, ಸದ್ಯ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೌಂಟಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸೈಬರಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೊಕ್ಕೊ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 40ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>