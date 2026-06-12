ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಮೆಸ್ಸಿ ಏಲಿಯನ್: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎಂದ ಮೆಹ್ತಾಬ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 12:43 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 12:46 IST
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Lionel MessiFIFA World Cup 2026

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