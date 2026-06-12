ಮೆಸ್ಸಿ ಏಲಿಯನ್: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎಂದ ಮೆಹ್ತಾಬ್

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನಾಟದ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎಂದು ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಹೊಸೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟದ ಮೂಲಕ ತಾವೊಬ್ಬ ಏಲಿಯನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವೇ ಈ ಬರಿಯೂ ಕಪ್ ಗೆಲಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಪರ 33 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರುವ ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತಂಡವು ದಂತಕಥೆ ಮೆಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಳ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಖಂಡಿತಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಇದ್ದು, ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್ನಂತಹ ಯುವ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್, ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನಂತಹ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊನಂತಹ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ನಂತಹ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ’ಎಂದು ಹೊಸೈನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಅದೇ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ದಶಕದ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಳೆದಿರುವ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹೊಸೈನ್, ಮೆಸ್ಸಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೀತಿಯೇ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗಲೂ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನಾಟದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಅವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಲಿಯನ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೆಸ್ಸಿ’ ಎಂದಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>‘ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋ ಫೇವರೇಟ್’</strong></p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಖಂಡಿತಾ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಯಾರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಚ್ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಸಿಶನ್ನಿಗೂ ಅವರ ಬಳಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ’ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>