Fifa World Cup: ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ; ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

<p><strong>ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ:</strong> ಆರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಾರಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ನೆರವಿನಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ತಂಡದ ಪರ ಮೂರೂ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯದ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ‘ಜೆ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು.</p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು 16 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರಿವೆಲಿನೊ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗ ಮೆಸ್ಸಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಆಫ್ಸೈಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು:</strong> ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಬಳಿಕ ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2<strong>0 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ:</strong> ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ 2006ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 17ರಂದು ಸರ್ಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದೇ ದಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.</p><p><strong>ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸ್ಕೋರರ್:</strong> ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಈಗ ಅದೇ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ 39 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದ 38 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದು 200ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವೂ ಹೌದು.</p><p>2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೂರ್ನಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.FIFA World Cup: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎದುರು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊರೊಕ್ಕೊ.FIFA World Cup: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೆ 96 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೊರಾ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>