ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು: 39ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೆಸ್ಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:36 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:36 IST
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1

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ದಾಖಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ

2

ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ

3

ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲು

4

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ 5 ಗೋಲು

5

ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು

6

20 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ

7

ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ

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