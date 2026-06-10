ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸವಾಲು

<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ:</strong> ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1970 ಮತ್ತು 1986ರಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಈ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಜೊತೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವೂ ಇವೆರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಂಗಡ 1–1 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ತಂಡಗಳೂ ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕಳೆದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗುಳಿದಿದೆ. ತಂಡ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಗೆಲುವಿನ ಸರಪಣಿಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೇವಿಯರ್ ಅಗಿರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತಂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 80000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುವ ಸಕಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ತವರಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಒತ್ತಡ ತಂಡದ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 2010ರಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಹ್ಯೂಗೊ ಬ್ರೂಸ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, 1986ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಾಗ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ತವರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಬ್ರೂಸ್ ಅವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 12.30 (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>