ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸವಾಲು

ತವರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಒತ್ತಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:28 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:28 IST
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Fifa World CupSouth africaFootballMexico

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