ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ

<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ</strong>: ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಒಂಬತ್ತನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ವಿನೋನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೌಲ್ ಜಿಮೆನೆಜ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. </p><p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. </p><p>ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 1970 ಮತ್ತು 1986ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. </p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>