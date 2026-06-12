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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 3:20 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 3:20 IST
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Fifa World CupSouth africaFIFAMexico

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