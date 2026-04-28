<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಿಕ್ಕಿಂಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತ 50ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಜನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜಧಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p><p>ಮೋದಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ಸಲ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೋದಿ ಅವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಟ್ರೋಲ್ ವಿಡಿಯೊಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರ ಜತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ–ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಡೆದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಾಗ್ಡೋಗ್ರಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>