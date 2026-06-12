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PHOTOS: ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಮಹಾಸಮರಕ್ಕೆ ಕಲರ್‌ಪುಲ್ ಆರಂಭ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 4:45 IST
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಕೀರಾ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಕೀರಾ

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ದಿ ಏಂಜೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ ಚಾರ್ರೊ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್

ದಿ ಏಂಜೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ ಚಾರ್ರೊ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು.

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ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

‌ಗಮನಸೆಳೆದ ವೇಷಭೂಷಣ..

‌ಗಮನಸೆಳೆದ ವೇಷಭೂಷಣ..

ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ರೌಲ್ ಜಿಮೆನೆಜ್

ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ರೌಲ್ ಜಿಮೆನೆಜ್

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇವತೆ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇವತೆ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
Fifa World CupFootballWorld CupFifa Worldcup

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