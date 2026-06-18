ದುರ್ಬಲ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೊ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೆ ಪರದಾಡಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್

<p><strong>ಹೂಸ್ಟನ್: </strong>ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 'ಕೆ' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೊ (ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೊ) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭದ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. </p><p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>1974ರ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ತಂಡವು ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 1–1 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಅಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 6ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>