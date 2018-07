ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ: ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್‌, ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಯುವಪಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಲುಜ್‌ನಿಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ತಂಡವು 4–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು, ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕೊವೇಷ್ಯಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ಕೊವೇಷ್ಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ ಎಂದು ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್‌ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations to the determined players from France for winning the FIFA World Cup! Special wishes to the gallant Croatia team #PresidentKovind

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ’ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣ ಆಟವಾಡಿದ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

An excellent match!

Congratulations to France for winning the @FIFAWorldCup. They played wonderfully through the tournament and during the #WorldCupFinal @EmmanuelMacron

I also congratulate Croatia for their spirited game. Their performance in the World Cup has been historic.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2018