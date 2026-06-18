FIFA World Cup 2026: ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಾಲೆಳೆದು ‘ಮೆಸ್ಸಿ’ ಜಪ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

<p><strong>ಹೌಸ್ಟ್ (ಯುಎಸ್ಎ):</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೊ (ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೊ) ವಿರುದ್ಧ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಸ್ಸಿ... ಮೆಸ್ಸಿ...ಎಂದು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಒಂದೂ ಗೋಲು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ ಕಾಂಗೊ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಹೊರ ನಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಕಾಂಗೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ...</strong></p><p>ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ 70 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು. 1974ರ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೊ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯದ 6ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪೆಡ್ರೊ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೊವಾವೊ ನೆವೆಸ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೊದ ಯೋನೆ ವಿಸ್ಸಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೋಲು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗೊ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p><p>1974ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೊ ತಂಡವು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (2-0), ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯಾ (9-0) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ (3-0) ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸದೆ ಸೋತಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಸುಲಭ ಅವಕಾಶ ಕೈ ಚಲ್ಲಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ...</strong></p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>