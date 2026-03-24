ನವದೆಹಲಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಜಾತ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಬಯಕೆ ಈಗ ಈಡೇರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 31ರಂದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ 2027ರ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

31 ವರ್ಷದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಫಿಫಾ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ ಎರಡನೇ ವಿದೇಶಿ ಸಂಜಾತ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅರಾಟಾ ಇಝುಮಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2013 –2014ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

1993ರಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮರುವರ್ಷ ಫಿಫಾ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದೊಂದೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ತಂಡ:

ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಸ್: ಅಲ್ಬಿನೊ ಗೋಮ್ಸ್, ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ವಿಶಾಲ್ ಕೈತ್. ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಚಾಮ್, ಆಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ, ಬಿಜೊಯ್ ವರ್ಗೀಸ್, ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಹುಲ್ ಭೆಕೆ, ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ನವ್ರೊಮ್, ಸಂದೇಶ್ ಜಿಂಗಾನ್.

ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್: ಆಶಿಖ್ ಕುರುಣಿಯಾನ್, ದಾನಿಶ್ ಫರೂಕ್ ಭಟ್, ಜೀಕ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ ಥೌನವೊಜೆಮ್, ಲಾಲೆಂಗ್ಮವಿಯಾ ರಾಲ್ಟೆ, ಸಹಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್: ಎಡ್ಮಂಡ್ ಲಾಲ್ರಿಂಡಿಕ, ಫರೂಖ್ ಚೌಧರಿ ಲಲಿಯನ್ಝುವಲಾ ಛಾಂಗ್ಟೆ, ಲಿಸ್ಟನ್ ಕೊಲಾಕೊ, ಮನ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್, ರಹೀಮ್ ಅಲಿ, ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್.

ಹೆಡ್ ಕೋಚ್: ಖಾಲಿದ್ ಜಮಿಲ್.