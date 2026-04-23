ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಗೋವಾದ ಮಡಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಯಾಫ್ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮೇ 25 ರಿಂದ ಜೂನ್ 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಢಾಕಾದ ಸ್ಯಾಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಡ್ರಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>