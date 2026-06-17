ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಂಗಳವಾರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p><p>ಆಂಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಹ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನವರು. 27 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಬಾಜೆಲಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಡುವ XIರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು.</p><p>10ನೇ ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು 61ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2006ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕಾಶ್ ಧೋರಾಸೂ ಎಂಬ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. </p>.<p><strong>2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್</strong></p><p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಮಾಜಿ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಡಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾದ ಅವರು ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 2-1ರ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು 2020ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಎಸ್ಸಿ ಫ್ರೀಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2019-2020 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು 2017 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಅಂಡರ್ -20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>