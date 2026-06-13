ಫಿಫಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಕೀರಾ 'ದೈ ದೈ': ಈ ಹಾಡು 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದೇ?

<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಝಟೆಕಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಗಳು ಬೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು...</p><p>ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ! ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪಾಪ್ ದೇವತೆ ಶಕೀರಾ.</p><p>ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಫ್ರೋಬೀಟ್ಸ್ ತಾರೆ ಬರ್ನಾ ಬಾಯ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೀತೆ 'ದೈ ದೈ' ಹಾಡನ್ನು ಶಕೀರಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದುರು ಹಾಡಿದರು.</p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಕೀರಾ ಅವರದ್ದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹಿಪ್ಸ್-ಡೋಂಟ್-ಲೈ ನೃತ್ಯ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು.</p><p>ಆದರೆ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶಕೀರಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಹಾಡು, ಅವರದ್ದೇ ಹಳೆಯ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಹಾಡಿನ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ...</h2><p> 'ದೈ ದೈ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ 2010ರ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಹಾಡನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p> 'ದೈ ದೈ' ಕೂಡ ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೀತೆ ಎಂದರೆ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p> 'ದೈ ದೈ' ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇನ್ನೂ 2010ರಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದು 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p> 'ದೈ ದೈ' ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಕೇಳಿದಾಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಕಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳು.</p>.<h2>'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಏಕೆ?</h2><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಹಾಡುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಗೀತೆ ನೀಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಕೀರಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2010ರ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 2014ರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅವರ 'ಲಾ ಲಾ ಲಾ' ಹಾಡು ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಹಾಡುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ. 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಕೇವಲ ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. </p>.<h2>ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ...</h2><p>ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ಇಂದಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 450 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ 'ದೈ ದೈ' ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 12.6 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. </p><p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೀತೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ'ದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಈ ಹೊಸ ಹಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಂತೂ ಅಲ್ಲ!</p>.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜ್ವರ: ಕೇರಳದಲ್ಲೊಂದು ತೇಲುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ!.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>