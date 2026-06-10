ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ರೆಫ್ರಿಗೆ ವೀರೋಚಿತ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ಮೊಗಾದಿಶು (ಸೊಮಾಲಿಯಾ):</strong> ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವೀಸಾ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ರೆಫ್ರಿ ಒಮರ್ ಅರ್ತನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ವೀರೋಚಿತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. </p>.<p>ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೆಫ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ತನ್ ಹೆಸರೂ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಮೊದಲ ರೆಫ್ರಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾದಿಂದ ‘ಅಫ್ರಿಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷ ರೆಫ್ರಿ’ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಯಾಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶನಿವಾರ ಬಂದಿಳಿದ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೆಫ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ದೇವರು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅರ್ತನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>