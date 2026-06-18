FIFA: ದ.ಕೋರಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ‘ದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎಂದ ಕೋಚ್

<p>2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಬಳಿ ನಿಗೂಢ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗ್ವಾಡಲಜರಾದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಹಾಂಗ್ ಮ್ಯುಂಗ್-ಬೋ, ‘ನಾವು ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ‘ದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಹಸ್ಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಡ್ರೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>