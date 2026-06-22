<p><strong>ಮಿಯಾಮಿ:</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ 4-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ಹಾಗೂ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. </p><p><strong>ಸ್ಪೇನ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಮಲ್ 'ಕಮಾಲ್'</strong></p><p>'ಎಚ್' ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ ನಿರಾಯಾಸ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್ (10ನೇ ನಿಮಿಷ), ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ (21ನೇ ಹಾಗೂ 24ನೇ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಹಸನ್ ಅಲ್-ತಂಬಕ್ತಿ (49) ಉಡುಗೊರೆ ಗೋಲು ನೀಡಿದರು. </p><p>ಈ ನಡುವೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಯಮಲ್ ಭಾಜನರಾದರು. 18ನೇ ವರ್ಷದ ಯಮಲ್ ಪಂದ್ಯದ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಜಯ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಫ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. </p>. <p><strong>ಉರುಗ್ವೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ...</strong></p><p>ಮಗದೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಹಾಗೂ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ತಂಡಗಳು 2-2ರ ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. </p><p>ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಪರ ಕೆವಿನ್ ಪಿನಾ (21ನೇ ನಿಮಿಷ), ಹೆಲಿಯೊ ವರೆಲಾ (61ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ಪರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿಲಿಯಾನೊ ಅರೌಜೊ (44) ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನೋಬಿಯೊ (45+6) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಗೋಲಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು. </p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವೆನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಮೋಘ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಎಚ್' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಹಾಗೂ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ತಲಾ ಎರಡು ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p>. <p><strong>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ-ಇರಾನ್ ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ...</strong></p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೋಘ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಪಡೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಬಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. </p><p>'ಜಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಕಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಅತ್ತ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತಂಡಗಳಿಗೂ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆನಿಸಿವೆ. </p>.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ: ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಜರ್ಮನಿ.FIFA World Cup 2026: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>