ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ | ಯಾಮಲ್ ಕಮಾಲ್: ಸ್ಪೇನ್ ಜಯಭೇರಿ

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಅಮೆರಿಕ :</strong> ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ‘ಎಚ್’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು 4–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿತು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಎದುರು ಗೋಲಿಲ್ಲದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. 18 ವರ್ಷದ ಲೇಮಿನ್ ಯಮಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. </p>.<p>ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಯಮಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲು ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆರೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೈಕೆಲ್ ಓಯರ್ಝಾಬಾಲ್ ಅವರು 21 ಮತ್ತು 24ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 3–0 ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಆಟ ರಂಗೇರಿತು. </p>.<p>ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿತು. 49ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲು ಸ್ಪೇನ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಲಿಯಿತು. ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಮಾರ್ಕ್ ಕುಕುರೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಗೋಲಿನತ್ತ ಒದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೌದಿಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಒವೈಸಿ ತಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಚೆಂಡು ಸೌದಿಯ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಹಸನ್ ಅಲ್ ತಂಬಕ್ತಿಗೆ ಬಡಿದು ಗೋಲು ಸೇರಿತು. ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ಲಭಿಸಿತು. </p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡದೆದುರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಲಾ ಫೆಂಟ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸೌದಿ ಎದುರು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಜನರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಗುಂಪಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>