<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೊಂದಿದೆ. ಅದುವೆ, ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು.</p><p>ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶಿದ್ (Tahsin Mohammed Jamshid) ಎಂಬುವವರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕತಾರ್ನ 26 ಆಟಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಂದಹಾಗೆ, 19 ವರ್ಷದ ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶಿದ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು, ಅಲ್ ದುಹೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುವ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಮೂಲದ ಜಮ್ಶಿದ್ ಹಾಗೂ ಶೈಮಾ ದಂಪತಿಯ ಮಗ. ಸದ್ಯ, ಕತಾರ್ ತಂಡವು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅವರ ಅವರ ತಂದೆ ಜಮ್ಶಿದ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ ಅರಸಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ತಹ್ಸಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಹ್ಸಿನ್ ಅವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಕತಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಕತಾರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಸ್ಪೈರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಕತಾರ್ನ ಅಂಡರ್-16, ಅಂಡರ್-17 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವು, ಅವರನ್ನು ಕತಾರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಲ್-ದುಹೈಲ್ ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>