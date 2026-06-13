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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ | ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ; ಪರಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 15:12 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 15:12 IST
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