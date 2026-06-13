ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ | ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ; ಪರಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್:</strong> ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗೇ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಹಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೊಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ ಅವರ ಅವಳಿ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ 4– 1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪರಗ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯರು ‘ಡಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉಡುಗೊರೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮೆರೆದು ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ 3–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗೋಲುಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪೊಚೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡಿತು. 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶ ಪರಗ್ವೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ 70,500 ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್, ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಯೊ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಲ್ಟನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಲುಕಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಬಿಎ ದಿಗ್ಗಜ ಕರೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಲೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಏಳನೇ ನಿಮಿಷ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಟರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸೆಚ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆತ ಉತ್ತಮ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆನ್ನಿ ಗೋಲಿನತ್ತ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದರು. ಕಾಲು ಚಾಚಿ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಪರಗ್ವೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರ ಬೊಬೊಡಿಲಾ ಅವರಿಗೆ ತಾಗಿದ ಚೆಂಡು ಗೋಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಲೊಗನ್ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಗೋಲು ‘ಆಫ್ ಸೈಡ್’ ಆಯಿತು. 31ನೇ ನಿಮಿಷ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸೆಚ್ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲೊಗನ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲಾರ್ಧದ ‘ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿ’ಯಲ್ಲಿ (45+5) ಬಾಲೊಗನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಮಾರ್ಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಅವರ ದೂರದ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಬಾಲೋಗನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ‘ಕರ್ವಿಂಗ್’ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಬಾಲೊಗನ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುಲಿಸೆಚ್ ಬದಲು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೆರಾಲ್ಟರ್ ಆಟಕ್ಕಿಳಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪುಲಿಸೆಚ್ ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಆಟದ ತುರುಸು ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿತು.</p>.<p>73ನೇ ನಿಮಿಷ, ಜೂಲಿಯೊ ಎನ್ಸಿಸೊ ಅವರಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸಿಲ್ ಸಂಜಾತ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಗೋಲಿನ ಬಳಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಪರಗ್ವೆ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಕ್ಷಣಗಳಿರುವಾಗ ಜಿಯೊ ರೆಯ್ನಾ ಅವರು ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೋಲು.</p>