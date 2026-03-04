<p><strong>ಪರ್ತ್</strong>: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ಗೆ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬುಧವಾರ 1–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದ 30ನೇ ನಿಮಿಷ ಗನ್ಥಿ ವಾನ್ ಸು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಸನ್ಫಿದಾ ನೊಂಗ್ರುಮ್ ಅವರು 65ನೇ ನಿಮಿಷ ಭಾರತ ತಂಡ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸನ್ಫಿದಾ ಅವರಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಆಡಿತು. ತನಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 90+4ನೇ ನಿಮಿಷ ಗನ್ಥಿ ವಾನ್ ಸು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಜುರಿ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ನ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷವೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಹತಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಹೊಸ ಕೋಚ್, ಕೊಸ್ಟರಿಕಾದ ಅಮೇಲಿಯಾ ವಲ್ವೆರ್ಡೆ ಮಾರ್ಗರ್ಶನದಡಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸಲ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸೋಲು ‘ಬ್ಲೂ ಟೈಗ್ರೆಸ್’ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 67ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 36ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 2023ರ ಫಿಫಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2022ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪಂಥೊಯಿ ಚಾನು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾದರು. ಮುನ್ಪಡೆ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮನಿಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಆಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 10ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಪಾನ್ಗೆ ಜಯ:</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡ 2–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ತೈವಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>