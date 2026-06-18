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FIFA: ಎಂಬಾಪೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪಿಂಕ್ ಶೂ ಧರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 16:04 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 16:04 IST
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ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ

ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

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