<p><strong>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಗಳಾದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜೆಎಸ್ಎಬ್ಲ್ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸ್ವ್ಯಾಷ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಭಯ್ 3-0 (11-9, 11-8, 11-4)ರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸ್ವದೇಶದ ವೀರ್ ಚೋತ್ರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಯ್ ಒಂದೂ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನಾಹತ್ 3-1 (11-5, 11-6, 9-11, 11-6) ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹನಾ ಮೊವಾಟಾಜ್ (ಈಜಿಪ್ಟ್) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.