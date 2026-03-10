<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡವು, ಎಎಫ್ಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತೈವಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ (1–2) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ (0–11) ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಪಾನ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಲಾ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿರುವ ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p>ತೈವಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಗೋಲುಗಳಿಂದಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. </p>.<p>ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಗಳೂ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಲಿವೆ.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು, ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಅಮೇಲಿಯಾ ವೆಲ್ವಾರ್ಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿರುವ ಅವಕಾಶದ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಆಡಲು ಇಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>