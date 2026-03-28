ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 16ನೇ ಅಂತರ-ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಮೇಶ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಸಹನಾ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ:</strong></p><p>100 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಎಸ್ (ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 11.87 ಸೆ)–1,</p><p>ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ ಎಚ್ ( ರಾಯಚೂರು 12.16 ಸೆ)–2, ಫಣಿರಾಜ್ ಸಿ.ಟಿ. (ರಾಯಚೂರು 12.31 ಸೆ )–3</p><p> 200 ಮೀ ಓಟ: ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್. ಎಸ್. (ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 24.69 ಸೆ )–1, ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ ಎಚ್ (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 24.84 ಸೆ)–2, ಫಣಿರಾಜ್ ಸಿ. ಟಿ. (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 25.31 ಸೆ)–3</p><p>800 ಮೀ ಓಟ: ರಮೇಶ ಕುರಿ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 2.20.75 ಸೆ.)-1, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ 2.26.68 ಸೆ)-2, ಸಂದೀಪ ( ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು 2.32.92 ಸೆ)</p><p>5000 ಮೀ ಓಟ, ರಮೇಶ ಕುರಿ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 20.13 ಸೆ)-1, ನವೀನ್ (ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 20.22 ಸೆ)-2, ದೇವರಾಜ (ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 20.29 ಸೆ)-3</p><p><strong>4X400 ರಿಲೇ</strong> :</p><p>ಫಣಿರಾಜ್ ಸಿ.ಟಿ. ( ರಾಯಚೂರು 3.56 ಸೆ)–1, ರಮೇಶ ಕುರಿ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 4.10 ಸೆ)–2, ಶ್ರೀಕಾಂತ (ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, 4.18 ಸೆ)–3</p><p><strong>ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ :</strong></p><p>ವಿಕಾಸ್ (ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 2.55 ಮೀ.)–1, ತರುಣ್ ನಾಯಕ (ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2.53 ಮೀ.)–2, ಅನಂತ ಎ.ಇ ( ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 2.40 ಮೀ.)–3</p><p><strong>ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ:</strong></p><p>ಆಕಾಶ ಅಮೀನಗಡ ( ಹಗರಿಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಗರಿ 40.01 ಮೀ)–1,</p><p>ನಿತೀಶಕುಮಾರ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 38.23 ಮೀ)–2, ಅರವಿಂದ ( ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ 36.22 ಮೀ )–3</p><p><strong>ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ:</strong></p><p>ಅನಿಲ್ (ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 1.60 ಮೀ)–1,ಆದರ್ಶ ಬಿ. (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 1.55 ಮೀ)–2, ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ. (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು 1.49 ಮೀ)–3</p><p><strong>ಬ್ರಾಡ್ ಜಂಪ್:</strong></p><p>ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 5.83 ಮೀ)–1, ಡಿ ವಿನಯ (ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 5.68 ಮೀ)–2, ಅಕ್ಷಯ ಗೌಡ (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 5.50 ಮೀ)–3</p><p><strong>ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ:</strong></p><p>ಬಹುಸಾಬ್ ಎನ್. ಜಿ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 24.90 ಮೀ)–1, ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ (ಹಗರಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 24.60 ಮೀ)–2, ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 24.19 ಮೀ.)–3</p><p><strong>ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ</strong> :</p><p>ಎಂ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ (ಹಗರಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 23.51 ಮೀ.)–1, ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು 21.16 ಮೀ.)–2, ಶ್ರೀಕೇಶ (ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗಾವತಿ 21.01 ಮೀ.)–3</p> <h2>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ: </h2><p>100 ಮೀ ಸಹನಾ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 15.88 ಸೆ)–1, ಅಕ್ಕಮ್ಮ (ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, 16.03 ಸೆ)–2, ವೀಣಾ (ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 17.35 ಸೆ)–3</p><p>200 ಮೀ ಓಟ: ಸಹನಾ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 33.28 ಸೆ)–1, ಅಕ್ಕಮ್ಮ (ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 33.66 ಸೆ)–2, ವೀಣಾ (ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 34.18 ಸೆ)–3</p><p>400 ಮೀ ಓಟ: ಏಕತಾ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 1.23 ಸೆ)-1, ಚೈತ್ರಾ (ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, 1.26 ಸೆ)–2, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ (ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, 1.27 ಸೆ)–3</p><p>1500 ಮೀ ಓಟ: ಮಹಾನಂದಾ ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 7.03 ಸೆ)–1, ಸಿಂಚನಾ (ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, 7.14 ಸೆ.)–2, ಪೂಜಾ(ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 7.15 ಸೆ)–3</p><p>4X400 ರಿಲೇ : ಸಹನಾ ಎಂ. (ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 5.55 ಸೆ)–1, ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗಾವತಿ 5.58 ಸೆ)–2, ಡಿ.ಸಿ.ಸರಸ್ವತಿ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 6.02 ಸೆ)–3</p><p>ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ : ಮೇಘನಾ ಸಿ. (ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 19.02 ಮೀ)–1, ಕಾವೇರಿ ಬಿರಾದಾರ್ (ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 19.00 ಮೀ)–2, </p><p>ಕವನ (ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 18.57 ಮೀ)–3</p><p>ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ: ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ. ( ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 1.20 ಮೀ,)–1,</p><p>ತನು ರಾಯಚೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 1.18 ಮೀ.)–2, ರುಚಿತಾ ಜಿ. (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 1.16 ಮೀ)–3</p><p>ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ : ಮೇಘನಾ ಸಿ. (ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 19.84 ಮೀ)-1, ಅಮೂಲ್ಯ (ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 17.72 ಮೀ)-2, ಸಿ.ಕುಶಿ (ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 16.90 ಮೀಟರ್)-3</p><p><strong>ಬ್ರಾಡ್ ಜಂಪ್ :</strong></p><p>ರೇವತಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 3.83 ಮೀ)–1, ಡಿ.ಸಿ.ಸರಸ್ವತಿ (ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, 3.82 ಮೀ)–2, ಸಹನಾ (ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು, 3.81 ಮೀ)-3</p><p>ರಾಯಚೂರು, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಹಾಗೂ ಹಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಟ್ಟು 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ 125 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ದೇಶಮಾನ್ಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಯು. ಸತೀಶಕುಮಾರ, ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಎ. ಪ್ರಭುರಾಜ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>