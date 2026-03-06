ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports

ಏರ್‌‍ ಬೆಂಡರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಲ್7 ಅಮೋಘ ಓಟ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್: ಕಲ್ಲಹನ್ಸ್‌, ಪುಯಲ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ ತಂಡಗಳ ಮುನ್ನಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:54 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕೈ ತಂಡದಿಂದ ಡಿ‌ಸ್ಕ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌
ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕೈ ತಂಡದಿಂದ ಡಿ‌ಸ್ಕ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌
sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT