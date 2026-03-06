ಏರ್‌‍ ಬೆಂಡರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಲ್7 ಅಮೋಘ ಓಟ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ ಬೆಂಡರ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಟಾಲ್ ಸೆವೆನ್ ತಂಡಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ‘ಎ’ಯಲ್ಲಿ (‘ಎ’ ಗುಂಪು) ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ‘ಬಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದವು.</p>.<p>ಪ್ರಿಸ್ಬೀ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಆಡುವ ಈ ಆಟದ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಯುಪಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಸೆವೆನ್ ತಲಾ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಯಲ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಸ್ ‘ಬಿ’ಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಕಲ್ಲಹನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಮುಂಜಾನೆಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ತಿರುವನಂತಪುರದ ತಿರ ತಂಡವನ್ನು ಏರ್ಬೆಂಡರ್ಸ್ 11–10ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತು. ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ 13–5ರಲ್ಲೂ ಪುಯಲ್ ವಿರುದ್ಧ 9–7ರಲ್ಲೂ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಪುಯಲ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಡ್ಲ ಕೈ ಎದುರು (13–1) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಹಯೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ (11–10) ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಸ್ಟಾಲ್ ಸೆವೆನ್ 13–4ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧ, 13–6ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೈ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 9–7ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಹನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಲ್ಲಹನ್ಸ್ 13–9ರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಪುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 13–5ರಲ್ಲಿ ಕೊಕಚೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಂತರ 13–7ರಲ್ಲಿ ಮೆಘಾ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 9–7ರಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>