ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಓಪನ್‌: ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್‌

<p><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್</strong>: ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಲೀ ಶಿಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ, ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿ ಯುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21–13, 21–16ರಿಂದ ಶಿಫೆಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಫೆಂಗ್ ಅವರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಣಾಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತಲಾ 7 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಂದ ರೋಚಕ ಆಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಆಟದ ಎದುರು ಶಿಫೆಂಗ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>