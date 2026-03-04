<p><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್</strong>: ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆ್ಯರನ್ ತೈ ಹಾಗೂ ಖಾಯ್ ಷಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಜೋಡಿ 23–21, 21–12 ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್– ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 42 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಚುರುಕಿನ ಚಲನೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದಿಂದ 11–6 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆರನ್– ಖಾಯ್ ಜೋಡಿ ಛಲಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸಲ 16–16 ರಲ್ಲಿ ಸಮಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಗೇಮ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರು. 23–21ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. 11–7ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚೇತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>