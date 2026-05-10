19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌: ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿನವ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಭಿನವ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಶೈನಾ ಮಣಿಮುತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ಆದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಅಭಿನವ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು 8–21, 23–21, 22–20ರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಜ್ಞಾನದತ್ತು ಟಿ.ಟಿ. ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.

ಒಡಿಶಾದ ತನ್ವಿ ಪತ್ರಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶೈನಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ವಿ 21–17, 21–8ರಿಂದ ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಾದ ಪವನ್ ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಎಸ್. ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಜೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 21–19, 21–10ರಿಂದ ಆನಯನ್ ಬೋರಾ (ಅಸ್ಸಾಂ) ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜೈಸನ್ (ಕೇರಳ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯದ ದಿಯಾ ಭೀಮಯ್ಯ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಬರೂನಿ ಪಾರ್ಶವಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–10, 22–20ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೋಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೆನಿಫರ್– ಧೀಕ್ಷಿತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರರು ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ಎಸ್.– ಅದಿತಿ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಜೋಡಿ 17–21, 21–16, 21–17ರಿಂದ ಸೈನುನ್ಮಾವಿಯಾ ಸೈಲೊ (ಮಿಜೋರಾಂ)– ರಿಷಿತಾ ಪಾಂಡೆ (ತೆಲಂಗಾಣ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.