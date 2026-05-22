ಚಂಡೀಗಢ (ಪಿಟಿಐ): ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಕೋಚ್ ಕುಲದೀಪ್ ವೇದ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋನಿಪತ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ</p>.<p>ಕುಲದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಮೇ 15ಂದು ದೋಷಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯ ಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬುಧವಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆ ₹15,000 ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನಿಪತ್ನ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವೇಳೆ ವಿದ್ವಾನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಳು. 'ತಾನು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೋಚ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. 15–20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಕುಲದೀಪತ್ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ, ಜಮ್ಮುವಿನ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕೈ–ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಒಡಿಶಾದ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದ್ವಾನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>