<p>ಅಂತಾಲಿಯಾ(ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಧೀರಜ್ ಬೊಮ್ಮದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ನ ಡಬಲ್’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಿಶ್ರ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7–3ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಧೀರಜ್ ಜಯಿಸಿದರು. ಮಿಶ್ರ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5-1ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಜೆ ಡಿಯೊಕ್ ಮತ್ತು ಒಹ ಯೆ ಜಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ನಿಖರ ಗುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅಪಾರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.</p>.<p>17 ವರ್ಷದ ಕುಂಕುಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>‘ಪೂರ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಇತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವು ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕುಂಕುಮ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ್, ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್ ಅವರು ಇದ್ದ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಚರಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುಂಕುಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>24 ವರ್ಷದ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಚಿತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಕಿಮ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಧೀರಜ್ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1933330722</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>