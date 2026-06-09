ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಅಂತಾಲ್ಯ (ಟರ್ಕಿ), (ಪಿಟಿಐ): ಜಪಾನ್ನ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊಸಮುಖಗಳಿರುವ ತಂಡದೊಡನೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ (ಸ್ಟೇಜ್ 3) ಟೂರ್ನಿಯೊಡನೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಆರ್ಚರ್ ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಾಂಘೈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಆರ್ಚರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಎಎಐ) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಟೂರ್ನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ತಂಡ ಆರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ, ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅತನು ದಾಸ್, ಹಾಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಜಸ್ ದೇವತಳೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿಲ್ಗಾರರು/ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಅನುಭವಿಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಋತುವಿಗೆ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರಲು ಎಎಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟೇಜ್3 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. 19 ವರ್ಷದ ಕೀರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆಯೂ ಭರವಸೆಯಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡ ಅನುಭವಿ– ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಧೀರಜ್ ಬೊಮ್ಮದೇವರ, ನೀರಜ್ ಚೌಹಾನ್, ಯಶದೀಪ್ ಭೋಗೆ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-44-137452087</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>