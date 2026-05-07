ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಿಗೈ

ಶಾಂಘೈ (ಪಿಟಿಐ): ಪದಕದ ಭರವಸೆ ಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು, ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಟೂರ್ನಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಭಾರತದ ಬಿಲ್ಗಾರರು ಖಾಲಿಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಿಂದ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೂ ಪದಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ ವೆನ್ನಂ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 227–233 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ತಂಡ (ಓಜಸ್ ದೇವತಳೆ, ಸಾಹಿಲ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಕುಶಲ್ ದಲಾಲ್) ಒಂದು ಹಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 234–235 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ನಿಗದಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 234–234ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ: ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಾದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಲ್ಗಾರರು 32 ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>