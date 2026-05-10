<p><strong>ಶಾಂಘೈ (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ಭಾರತದ ಸಾಹಿಲ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ವಿಶ್ವಸರ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಬಿಲ್ಗಾರ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರರೂ ಆಗಿರುವ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಮ್ಸ್ಬೊ ಅವರನ್ನು 147–144 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದಕ. ಭಾರತದ ಉಳಿದವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪದಕದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಎನಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ತಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೇಗನೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-51-113227901</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>