ಆರ್ಚರಿ: ಭಾರತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

<p>ಶಾಂಘೈ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಟೂರ್ನಿಯ ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಿಶ್ರಫಲ. ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ತಂಡ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ ಎದುರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನು ಭವಿಸಿತು. ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಂಡವು ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಧೀರಜ್ ಬೊಮ್ಮದೇವರ– ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದೆದುರು 4– 5ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೊದ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡವು, ಹತ್ತು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 5–1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗವಾಯಿತು. ಅನುಭವಿಗಳಾದ ತರುಣದೀಪ್ ರಾಯ್, ಧೀರಜ್ ಬೊಮ್ಮದೇವರ ಮತ್ತು ಯಶದೀಪ್ ಭೋಗೆ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ಒಂದೂ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ 2–6 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸಬರು – ಲೀ ಯುನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒ ಯೆಜಿನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿ ದಿದ್ದರು. ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ ಚೇಯಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–2 ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿರುದ್ಧ. ಭಾರತ ಆ ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು 5–4 ರಲ್ಲಿ (28–25) ರೋಚಕ ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-51-576219388</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>