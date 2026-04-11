ಉಲಾನ್ಬಾತರ್ (ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು 5 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 16 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೆರಂಬೂರಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ 'ಬೌಟ್'ನಲ್ಲಿ 5–0ಯಿಂದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ದೈಚಿ ಇವಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ. ಸದ್ಯ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5–0ಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬಾಕ್ಸರ್, ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಸಂಝಾರ್ ತಾಷ್ಕೆಂಬೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>60 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರಾದರೂ 2–3ರಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಒರಝ್ಬೆಕ್ ಅಸಿಲ್ಕುಲೊವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾರತವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. 6 ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ (16) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>