ಉಲಾನ್ಬಾತರ್ (ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಏಜಿ ಇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿ ಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇಮ್ ಅವರು 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ ಅವರೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ನಿಖತ್ ಝರೀನ್, ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್, ಪೂಜಾ ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಂಕುಶಿತಾ ಬೊರೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು, ಕಂಚು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚು ವಿಜೇತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 5–0 ಅಂತರದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮೂರೂ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಿಯಾಣದ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ತೈವಾನ್ನ ಹುವಾಂಗ್ ಸಿಯಾವೊ–ವೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆ.ಜಿ.ಯೊಳಗಿನವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 4–1ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಒಯ್ಶಾ ಟಾಯ್ರೊವಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬೆಕಿಟ್ ಸೀಡಿಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು 5–0ಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಮೂನ್ ಮಾಂಖೊರ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಉನ್ ಗ್ಯೊಂಗ್ ವಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಖತ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 0–5ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ವಿಜೇತೆ, ಚೀನಾದ ವು ಯು ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಲವ್ಲಿನಾ (75 ಕೆ.ಜಿ.) ಅವರೂ ಇದೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಅಜೀಜಾ ಜಾಕಿರೋವಾ ಎದುರು ಸೋತರು.</p>.<p>ಅಂಕುಶಿತಾ (65 ಕೆ.ಜಿ.) ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ (80 ಕೆ.ಜಿ.) ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 0–3ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ನಿಯೆನ್ ಚಿನ್ ಚೆನ್ ಎದುರು ಹಾಗೂ 0–5ರಿಂದ ನಾಡೆಝಾದಾ ರಿಯಾಬೆಟ್ಸ್ (ಕಜಾಕಸ್ತಾನ) ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>