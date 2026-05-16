ಏಷ್ಯಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ 27 ಪದಕ

<p>ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ (ಪಿಟಿಐ): ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ 46 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಖಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆರ್ಎಸ್ಸಿ (ರೆಫರಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ)ಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ರುಖ್ಶೋನಬೋನು ಅಹಡೋವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ್ಯಾ 4–0ಯಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಸಾರಾ ಕೊನೊ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಖುಷಿ ಚಂದ್ (48 ಕೆಜಿ), ದಿಯಾ (63 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶಿ (70 ಕೆಜಿ, ಜ್ಯೋತಿ (75 ಕೆಜಿ), ವಂಶಿಕಾ (80ಕೆಜಿ), ಗುರ್ಸೀರತ್ ಕೌರ್ (80+ಕೆಜಿ) ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಯ್ ಫೋಗಟ್ (75 ಕೆಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಾಖಲೆಯ 27 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಪದಕಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-51-1296756823</p>