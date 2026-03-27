Asia Cup Archery: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 10 ಪದಕ

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ಭಾರತದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್– ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು.

ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದೂ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್:

ಪುರುಷರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಭಾರತದ ಬಿಲ್ಗಾರರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಉದಯ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 145–144 ರಿಂದ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಜಾವ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಅನುಭವಿ ರಜತ್ ಚೌಹಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಚೌಹಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಫೆವರೇಈಟ್ ಪೀರಾವತ್ ರತ್ತನಪೊಂಕಿಯಾಟ್ ಅವರನ್ನು 145–144 ರಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಚೌಹಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತೇಜಲ್ ಸಾಳ್ವೆ 144–135 ರಿಂದ ಮರಿಯಾ ದಿಮಿಡಿಯುಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ರಷ್ಯಾದ ಮರಿಯಾ ಅವರು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಧ್ವಜದಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಚೌಹಾನ್–ಚಿಕಿತಾಗೆ ಚಿನ್ನ:

ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚೌಹಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ 158–156ರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತಾ– ರಾಜ್ಕೌರ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಸಾಳ್ವೆ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 227–229 ರಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಲಯಾನ್, ಡಯಾನಾ ಯುನುಸೊವಾ ಮತ್ತು ರೊಕ್ಸಾನಾ ಯುನಸೋವಾ ಎದರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ರಿಕರ್ವ್ ಮಹಿಳಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಧಿ ಪೊರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಯುನ್–ಎರ್ಡೆನ್ ಬಸನ್ದೊರಿ ಅವರಿಗೆ26–26, 24–25, 28–29, 28–28ರಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು.

ಪುರುಷರ ತಂಡವು (ದೇವಾಂಗ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸುಖಚೈನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರ) ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಜಕಸ್ತಾನದ ಎದುರು ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ 37–27ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ನಿಗದಿ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ಕೋರ್ 4–4 ರಲ್ಲಿ (52–56, 52–49, 56–50, 53–56 ರಲ್ಲಿ) ಸಮನಾಗಿತ್ತು.