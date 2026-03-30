ಏಷ್ಯನ್‌ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌: ಪ್ರೀತಿ, ದೀಪಕ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

ಮಂಗೋಲಿಯಾ: ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಂಚು ವಿಜೇತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ 5–0 ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲಿನಾ ಬಜಾರೋವಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಎಲಿನಾ ಅವರು 22 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ (2025) ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ 70 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2022ರ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ದೀಪಕ್ ಅವರು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಖವಾಸ್ಬೆಕ್ ಅಸದುಲ್ಲಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ) ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲಭಿಸಿತು.

ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (57 ಕೆಜಿ), ಅಂಕುಶಿತಾ ಬೊರೊ (65 ಕೆಜಿ), ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ (70 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಿಯಾ ಪಠಾಣ್ (80+ ಕೆಜಿ) ಕೂಡಾ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಡೆದರು.

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಹೂಡಾ (48 ಕೆಜಿ) ಮಂಗಳವಾರ ಜಪಾನ್ನ ಯುಕಾ ಸದಾಮಟ್ಸು ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವರು. ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಪೂಜಾ ರಾಣಿ (80 ಕೆಜಿ) ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಡೆಜ್ಡಾ ರಿಯಾಬೆಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.