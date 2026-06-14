ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸಿಂಧು, ಆಯುಷ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡಿಗ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೂಟವು ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ–ನಗೊಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆ. 19ರಿಂದ ಅ. 4ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟೆನಿಸ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿ 41 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್: ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಪುರುಷರು: ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ; ಮಹಿಳೆಯರು: ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು, ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ. ಡಬಲ್ಸ್: ಪುರುಷರು: ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಹರನ್ ಅಮ್ಸಕರುಣನ್– ಎಂ.ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್; ಮಹಿಳೆಯರು: ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಲಿ– ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್, ಕವಿಪ್ರಿಯ ಸೆಲ್ವಂ– ಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಘಿ. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲ– ತನಿಷಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ.</p>.<p>ಟೀಂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್: ಪುರುಷರು: ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್, ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್, ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಹರನ್, ಎಂ.ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲ. ಮಹಿಳೆಯರು: ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು, ಉನ್ನತಿ ಹೂಡ, ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್, ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವಾ, ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಳಿ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಕವಿಪ್ರಿಯ ಸೆಲ್ವಂ, ಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಘಿ, ತನಿಷಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-4-1622193757</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>